La piattaforma di streaming certamente più adoperata su tutto il pianeta è senza ombra di dubbio Netflix, il noto sito californiano infatti, vanta un catalogo a dir poco incredibile, fatto si film, serie TV e cartoni animati ognuno aggiornato e completo di ogni stagione presente in circolazione, cosa che col tempo ha saputo conquistare gli utenti di tutto il pianeta.

Ovviamente la questione del catalogo sostanzialmente è quella di primaria importanza, infatti per mantenere un numero di utenti ricco e sostenuto, riempire il sito con nuovi contenuti è di primaria importanza, ecco dunque perchè Netflix spesso elimina contenuti vecchi e poco visualizzati per fare spazio e cose nuove e certamente promettenti, con anche alcune volte alcun i addii di lusso, vediamo a chi toccherà cedere il posto prossimamente.

Le cancellazioni programmate

Dal 14 Dicembre

Vedremo la cancellazione di: Dunkirk e le serie TV Haikyu, L’asso del volley, Overlord, I Cavalieri dello zodiaco, Hellsing, Assassination Classroom, Highschool of the Dead, Danganronpa: The Animation ed il documentario Reggie Yates Outside Man.

Dal 31 Dicembre

Diremo addio a contenuti decisamente più illustri tra cui: Dexter, Californication, Dr. House, The Following, The Principal, Sword Oratoria, DanMachi, Knights of Sidonia, Terror in Resonance, Tutor Hitman Reborn, Mia and Me, Topo Tip, Mini Cuccioli, Gossip Girl, Homeland e udite udite, Friends, una delle serie TV più amate della storia del genere.

Questi sono i contenuti che presto saluteranno la piattaforma di streaming, se quindi non li avete visionati, vi consigliamo di provvedere prima che non siano più disponibili alla visione.