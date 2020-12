Da diversi anni, ormai, gli utenti di tutto il mondo si scambiano messaggi attraverso le principali app di messaggistica presenti sul mercato, ovvero Whatsapp e Telegram. Ciononostante, però, spesso risulta essere necessario inoltrare dei messaggi anonimi per evitare di condividere il proprio numero telefonico con terzi. Se fino a pochi mesi fa non c’era alcuna soluzione valida che permettesse di fare ciò, ad oggi Tim, Wind e Vodafone hanno reso disponibile una nuova funzionalità che permette di inoltrare del testo in completo anonimato. Per far ciò, non dovrete far altro che inserire dei semplici codici all’interno della casella di testo. Scopriamo quindi di seguito come funzionano i messaggi anonimi e quali sono i codici da utilizzare.

Messaggi segreti con TIM

TIM offre ai propri clienti un servizio a pagamento che permette di inviare facilmente dei messaggi completamente anonimi ed irrintracciabili. Ecco cosa bisogna digitare per attivare il servizio:

ANON_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Una volta completato il messaggio, quest’ultimo non dovrà essere inviato direttamente al mittente ma, bensì, al numero 44933. Sarà TIM, quindi, ad inoltrare il messaggio in maniera anonima, applicando successivamente la tariffa di 30 centesimi per messaggio inviato.

Messaggi Anonimi con Wind

I clienti Wind possono anch’essi inviare dei messaggi anonimi inserendo un semplice codice nell’apposita casella di testo. Il codice da inserire è quindi il seguente:

*k_k#s_testo

A differenza dei suoi rivali, però, Wind permette anche di camuffare il proprio numero sostituendolo con un nickname qualunque scelto dall’utente. In questo caso il codice da inserire è il seguente:

k_k#nickname_testo

Costo per ogni SMS inviato: 15 centesimi.

Messaggi anonimi con Vodafone

Per inviare dei messaggi anonimi con Vodafone, invece, il procedimento da seguire è del tutto analogo a quello di TIM. Gli utenti, di fatto, non dovranno far altro che digitare il seguente codice all’interno del messaggio:

S_NUMERODELDESTINATARIO_testo

Terminato il messaggio quest’ultimo dovrà essere inviato al numero 4895894 che lo inoltrerà al destinatario al costo di soli 50 centesimi.