Il volantino di Natale di Coop e Ipercoop è davvero ottimo, assolutamente in grado di convincere gli utenti ad effettuare nuovi acquisti, sebbene comunque sia principalmente rivolto verso coloro che vorranno spendere molto poco su ogni singolo prodotto selezionato.

Le compravendite, come già accaduto in passato sempre parlando delle suddette realtà, sono completabili solamente nei punti vendita fisici, di conseguenza sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per concludere l’acquisto. Ogni singolo modello incluso nel volantino è da considerarsi completamente sbrandizzato e disponibile con garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre nella medesima location in cui è stato acquistato.

Coop e Ipercoop: lo smartphone da acquistare

Lo smartphone su cui coop e ipercoop hanno deciso di focalizzare la propria attenzione, è lo Huawei P40 Lite E, un terminale appartenente alla fascia bassa del mercato della telefonia mobile, caratterizzato da un prezzo decisamente inferiore alle aspettative; saranno difatti necessari solamente 139 euro per il suo acquisto.

Questi è consigliato agli utenti che non vogliono fruire dei servizi Google, poiché al suo interno trovano posto esclusivamente gli Huawei Mobile Services, e vogliono comunque accedere ad un prodotto dalla discreta qualità generale, senza spendere troppo. I suoi punti di forza sono rappresentati dall’ampio display IPS LCD da 6.4 pollici, e sopratutto da un buonissimo comparto fotografico nella parte posteriore dello stesso (rappresentato da 3 sensori differenti).

Il volantino Coop e Ipercoop coinvolge anche altri prodotti, visionabili direttamente sul sito ufficiale.