Un risparmio senza precedenti attende gli utenti nel volantino Carrefour, in questo dicembre ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, e condito con prezzi sempre più bassi, anche migliori di quanto visto ed apprezzato nel corso dell’ormai passato Black Friday.

La campagna promozionale discussa nel nostro articolo, risulta essere attiva fino al 13 dicembre 2020, ma solo nei singoli punti vendita; è bene sapere, infatti, che non sarà possibile raggiungere gli stessi acquisti sul sito ufficiale, poiché la tecnologia non viene coinvolta, o comunque lo è solamente in parte. Il prodotto verrà commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare sempre nel negozio in cui è stato effettuato l’acquisto.

Risparmiate anche su Amazon, sul nostro canale Telegram ufficiale troverete codici sconto e tantissime offerte.

Carrefour: quanti sconti per gli utenti

Gli sconti per gli utenti sono molto interessanti da Carrefour, perché l’azienda ha deciso di giocarsi la carta dello Spendi e Riprendi, ovvero della possibilità di mettere l’utente nelle condizioni di ricevere un buono sconto da spendere in un secondo momento.

L’iter da seguire non è particolarmente complesso, sarà solamente necessario acquistare uno o più dei prodotti selezionati da Carrefour stessa. Fatto questo, quando si giungerà in cassa si riceverà un coupon che non potrà essere applicato nello stesso istante, ma dovrà essere utilizzato per un acquisto successivo, anche legato ai beni di prima necessita. Il valore dello stesso, sarà prestabilito, e potrà essere calcolato a priori da voi, direttamente aprendo le pagine che trovate all’interno del nostro articolo.