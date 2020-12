Realme 7i arriverà in Italia con una batteria stratosferica

Dopo i modelli 7 e 7 Pro, accompagnati anche dalla variante 7 5G, la famiglia di mid-range del brand asiatico si allarga anche con il nuovo Realme 7i, in arrivo in Italia tra pochi giorni.

In anteprima possiamo anticiparvi che monta una batteria davvero stratosferica. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul prossimo dispositivo, tra specifiche, caratteristiche e dettagli su prezzo e uscita.

Realme i7: batteria da ben 6.000 mAh

Partiamo subito col dire che sotto vari aspetti ci troviamo di fronte ad una soluzione differente rispetto a Realme 7i lanciato in India a settembre. Parlando del display, volendo basarci sulla versione indiana, dovremmo trovare un pannello LCD da 6.5″ con risoluzione HD+, refresh rate a 90 Hz ed un foro per la fotocamera selfie.

Maggiori dettagli per la scheda tecnica del nostro Realme 7i: il dispositivo avrà una batteria capiente da ben 6.000 mAh. La ricarica avverrà tramite porta Type-C, con il supporto ai 18W, in grado di riempire fino al 29% della batteria in circa 30 minuti. Mentre la versione indiana è mossa dal un SoC Qualcomm, il modello in arrivo in Italia avrà dalla sua il processore MediaTek Helio G85, con GPU Mali-G52.

Il debutto di Realme 7i in Italia è fissato per il 15 dicembre mentre al momento non ci sono dettagli circa il prezzo di vendita. La controparte indiana viene proposta a circa 227 euro al cambio, anche se al momento non ci sentiamo di tenerla in considerazione per il nostro mercato, sarebbe un prezzo un po’ troppo basso. Non ci resta che attendere ancora un paio di giorni per scoprire tutte le novità.