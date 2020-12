Anche per la giornata di oggi, gli utenti in possesso di uno smartphone o di un tablet Android potranno scaricare gratuitamente sul proprio dispositivo tante app e giochi altrimenti a pagamento.

Tra le offerte di oggi rientrano applicazioni di ogni genere, come fotocamere manuali, pacchetti icona per personalizzare il proprio smartphone e giochi per tutti i gusti. Ricordiamo, tuttavia, che come al solito queste offerte sono valide per un periodo di tempo limitato. Le applicazioni ed i giochi che trovate in questa lista potrebbero dunque tornare al loro prezzo di listino in poche ore. Se trovate qualcosa di interessante, dunque, affrettatevi a scaricarlo!

App