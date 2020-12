Vodafone Happy Friday: nuovi regali per gli utenti e tre offerte

Vodafone sta attraversando questo periodo che precede il Natale lanciando nuove offerte per i suoi utenti ed ex utenti. L’obiettivo è infatti quello di far rientrare alla base tutti coloro che hanno ceduto alle avance delle aziende rivali. Tra queste ad affermarsi maggiormente è stata certamente Iliad, realtà ormai diventata un vero e proprio punto cardine della telefonia italiana.

Proprio per riportare a casa gli ex clienti, Vodafone ha lanciato tre offerte. Oggi però è anche venerdì, per cui ecco per tutti gli utenti Vodafone i regali Happy Friday. Potrete scegliere dunque tra 18 mesi di abbonamento a Donna Moderna, o magari Grazia o ancora presso Icon.

Vodafone: non solo regali ma anche offerte pronte a farvi rientrare

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga