Coop e Ipercoop si prendono gioco delle tantissime aziende alla ricerca di attenzioni, almeno per quanto riguarda il mondo della rivendita di elettronica, proponendo una validissima alternativa che sarà in grado di risvegliarea l’interesse dei consumatori italiani.

Tutti gli sconti inclusi nel volantino Coop e Ipercoop sono, al momento della stesura dell’articolo, direttamente disponibili in esclusiva presso i vari punti vendita in Italia, non online sull’e-commerce aziendale. Ogni singolo prodotto commercializzato viene proposto con garanzia di 24 mesi, e sopratutto in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore stesso.

Ecco il canale Telegram di TecnoAndroid interamente dedicato ad Amazon, al suo interno trovate codici sconto gratis ed offerte da non perdere.

Coop e Ipercoop: quali sono gli smartphone in promozione

Gli smartphone in promozione da Coop e Ipercoop non sono tantissimi, l’azienda ha difatti deciso di focalizzare la propria attenzione verso altre categorie merceologiche, lasciando in pasto agli utenti solamente lo Huawei P40 Lite E.

Questi è un modello relativamente economico, dato il prezzo finale di 139 euro, caratterizzato da un buon display IPS LCD da 6.4 pollici, e da un comparto fotografico all’altezza della situazione, rappresentato da una tripla fotocamera posteriore (senza dimenticare una batteria molto capiente).

L’handicap più grande riguarda sicuramente l’impossibilità di godere dei servizi Google, l’utente dovrà affidarsi interamente agli Huawei Mobile Services, rinunciando a tutte le applicazioni che di base troviamo pre-installate negli smartphone Android.

Per approfondire il volantino Coop e Ipercoop, e conoscere da vicino anche le altre offerte che l’azienda ha attivato in tutti i propri punti vendita, aprite il sito ufficiale.