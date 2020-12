Trony si guadagna la fiducia della clientela con il lancio di una campagna promozionale che ha davvero dell’incredibile, all’interno delle nuove pagine gli utenti potranno trovare tantissimi sconti e prezzi sempre più bassi, applicati anche a dispositivi di alta qualità.

Il volantino discusso nell’articolo è, a differenza di quanto visto in passato, disponibile in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non direttamente online sul sito ufficiale. L’utente che vorrà completare l’acquisto dovrà recarsi personalmente in negozio, inoltre avrà la possibilità di richiedere la rateizzazione del pagamento, al superamento però di una determinata soglia minima di spesa.

Trony: tutte le offerte attualmente attive

L’idea di Trony è di invogliare il consumatore all’acquisto di due prodotti, per questo motivo ha pensato al cosiddetto sconto del 50%. In netto contrasto con il Prendi 3 paghi 2 apprezzato nelle scorse settimane, in questo caso l’utente non potrà scegliere ciò che vuole, ma si dovrà appoggiare esclusivamente ai prodotti preselezionati. Aggiungendone al carrello un paio, potrà poi godere, una volta giunto in cassa, di una riduzione del 50%, applicata sul prezzo del meno caro.

Gli smartphone, come era lecito immaginarsi, non sono coinvolti nella campagna, di conseguenza sono state pensate offerte ad hoc per tale categoria merceologica, comunque più che abbordabili ed interessanti per la maggior parte dei consumatori.

Il volantino Trony lo potete visionare nel dettaglio direttamente nel nostro articolo, ricordandone la disponibilità ovunque fino al 24 dicembre 2020, ma non online sul sito.