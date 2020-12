Un nuovo servizio di allenamento, chiamato Apple Fitness+, è stato annunciato insieme all’Apple Watch 6 all’inizio di quest’anno. Apple ha ora confermato che arriverà su iPhone ed altri dispositivi lunedì 14 dicembre.

Il nuovo servizio di allenamento riunisce 10 allenamenti popolari in un unico servizio, tra cui HIIT, yoga, corsa, ciclismo, canottaggio e altro ancora. Ti offrirà una varietà di allenamenti che si integrano direttamente con il tuo Apple Watch.

Apple Fitness + arriverà presto in Italia

Il costo del servizio è di $ 9,99 al mese o $ 79,99 all’anno. Il servizio sarà disponibile su iPhone, Apple Watch, iPad e Apple TV, ma per accedervi avrai bisogno del software più recente. Se esegui l’aggiornamento a iOS 14.3 sul tuo iPhone, l’app sarà inclusa nell’update. Purtroppo, al momento la data d’uscita è solamente per gli utenti che vivono in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti.

Le persone che hanno un iPad dovranno eseguire iPadOS 14.3 per accedere all’app. Se hai intenzione di utilizzare Apple TV, Fitness Plus apparirà come parte dell’aggiornamento di tvOS 14.3. Apple sta cercando di spingere la sua nuova app offrendo ai clienti che hanno acquistato un Apple Watch Series 3 (o più recente) tre mesi gratuiti di Fitness Plus. Gli attuali utenti di Apple Watch potranno ottenere una prova gratuita di un mese.

Apple Fitness Plus, oltre all’abbonamento autonomo, è disponibile anche come parte del piano Apple One Premier da $ 29,95 al mese. L’abbonamento include Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade, Apple News Plus e 2 TB di spazio di archiviazione iCloud che possono essere condivisi da un massimo di sei utenti.