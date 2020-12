TIM si prepara per queste ultime settimane dell’anno. L’operatore italiano vuole essere protagonista assoluto nel campo della telefonia mobile, con l’obiettivo e la speranza di aggiungere ancora più utenti alla sua già nutrita platea.

Il target di pubblico strategico a cui guarda TIM con le sue iniziative è ovviamente quello dei giovani. L’operatore è deciso a fronteggiare la rivalità di WindTre e delle sue offerte per under 20 ed under 30. Per l’occasione, TIM mette a disposizione non una ma due proposte: la Young Senza Limiti e la Young Student Edition.

TIM, le due offerte natalizie pensate ad hoc per i giovani

La promozione Young Senza Limiti è indirizzata in maniera generica a tutti i clienti che hanno meno di 30 anni. Gli abbonati avranno chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e soglie illimitate per la navigazione internet. Il prezzo da pagare per il pubblico sarà di 14,99 euro ogni trenta giorni.

In alternativa, gli under 25 potranno scegliere la Young Student Edition. In questo caso il prezzo mensile sarà di 9,99 euro con i consumi che prevedono chiamate ed SMS infiniti più 40 Giga per la connessione internet.

Sia per l’una che per l’altra offerta si aggiungono alcuni servizi extra. In primo luogo TIM regala a tutti i suoi abbonati sei mesi gratis per il suo portale di streaming musicale TIMMusic Platinum. Inoltre, gli utenti che optano per la Young Student Edition avranno connessione senza limiti per app di social, per le chat, per le app di streaming musicale e quelle legate alla didattica online.