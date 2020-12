Euronics straccia completamente MediaWorld con un nuovo volantino che punta a soddisfare pienamente le richieste e le necessità dei consumatori italiani, con sconti speciali e prezzi sempre più vicini al minimo storico.

La campagna promozionale, purtroppo, presenta una limitazione molto importante, non è accessibile su tutto il territorio nazionale, ma risulta essere disponibile in via esclusiva presso i punti vendita di proprietà del socio Euronics Bruno. Gli acquisti potranno essere effettuati solamente nei negozi fisici, non online o sfruttando l’e-commerce aziendale.

Euronics: grandissimi sconti fanno girare la testa

In un periodo economicamente difficile per la maggior parte di noi, Euronics prova a convincere con il Tasso Zero, e sopratutto con la possibilità di iniziare a pagare a Pasqua 2021, a patto che comunque si superi un determinato livello minimo di spes.a

Al netto di quanto appena scritto, i prodotti in promozione sono davvero tantissimi, e molto vari tra di loro, spiccano infatti Samsung Galaxy S20 FE, in vendita a 599 euro, passando anche per l’ottimo Galaxy S20+ a 799 euro, o addirittura il Galaxy Note 20 Ultra 5G acquistabile a 1199 euro.

Chiaramente sono disponibili anche soluzioni più economiche ed abbordabili, come lo Xiaomi Mi 10T Lite a 329 euro, senza dimenticarsi di Oppo A52 proposto a 149 euro, oppure Samsung Galaxy A20s a 149 euro e Galaxy A21s a 179 euro.

Il volantino Euronics stupisce per la varietà di riduzioni applicate, ora non vi resta che scoprirlo nel pieno delle sue facoltà, aprendo le pagine seguenti.