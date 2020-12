Lo smartwatch è diventato un popolare dispositivo per il monitoraggio del proprio benessere, nel tentativo di condurre uno stile di vita più sano.

Per soddisfare le esigenze degli utenti che non dispongono di un grosso budget ma non vogliono rinunciare alla comodità di uno smartwatch, Cubot ha pensato a C3, un dispositivo che racchiude funzionalità come modalità sport multiple, resistenza all’acqua 5ATM, monitoraggio della frequenza cardiaca per tutto il giorno e notifiche di chiamate. Questo smartwatch sarà disponibile per soli $ 32,99 (circa 27 euro al cambio) a partire dal 10 dicembre.

CUBOT C3, un nuovo smartwatch a meno di 30 euro

Cubot C3 ha un display a colori da 1,3 pollici e un design a doppia corona. Il corpo in metallo abbinato a cinturini in silicone per una vestibilità più confortevole, conferisce allo smartwatch un aspetto di classe.

C3 offre 10 modalità per lo sport che vanno dalla corsa indoor e outdoor al ciclismo, escursionismo e altro ancora, consentendo di soddisfare le esigenze della maggior parte degli appassionati di sport. Questo smartwatch ha un’impermeabilità professionale che offre protezione fino a una profondità di 50 metri. Può essere indossato senza preoccupazioni per l’uso quotidiano o durante il nuoto poiché ha la stessa capacità di super impermeabilità dei tradizionali orologi sportivi di fascia alta.

Cubot C3 è dotato di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, un sensore per il monitoraggio del sonno per fornire dati dettagliati che aiutano l’utente a raggiungere i propri obiettivi di fitness. Inoltre, C3 vanta funzioni smart come avvisi di chiamate, notifiche SMS, controllo della musica e altro. Con la batteria da 260 Ah, offre fino a 12 giorni di prestazioni continue e 30 giorni di standby con una singola carica.

Questo smartwatch è attualmente venduto ad prezzo scontato di $ 32,99. L’azienda sta anche organizzando un giveaway in cui i partecipanti hanno la possibilità di ottenere un Cubot C3. gli utenti interessati possono fare clic qui per partecipare.