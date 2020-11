Al giorno d’oggi, sta diventando sempre più comune vedere smartwatch con sensori SpO2 per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue. È utile durante il monitoraggio del sonno o quando sei ad alta quota. Ancora più importante, ti avviserà di potenziali problemi che devono essere affrontati come l’apnea notturna o altre condizioni respiratorie.

Il Garmin Forerunner 245 è un eccellente orologio da corsa, ma ha anche un sensore SpO2 integrato, che lo rende ancora più attraente. Abbiamo raccolto i migliori orologi che puoi acquistare per misurare i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue.

Migliore nel complesso: Garmin Forerunner 245

Miglior valore: Fitbit Versa 3

Migliore batteria: Garmin Vivoactive 4

Il meglio per gli appassionati di outdoor: Garmin Fenix ​​6

Migliori caratteristiche per la salute: Fitbit Sense

Il meglio per i corridori: Garmin Forerunner 945

Nel complesso il migliore è il Garmin Forerunner 245

Sia che tu preferisca correre, andare in bicicletta o nuotare, il Garmin Forerunner 245 è una scelta eccellente. Ha il sensore Pulse Ox al polso per il monitoraggio dei livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue, che può aiutare a valutare come il tuo corpo assorbe l’ossigeno. Inoltre è dotato di GPS integrato, monitoraggio del battito cardiaco, monitoraggio del sonno, resistenza all’acqua 5 ATM e sette giorni di durata della batteria.

Questo orologio ha anche l’esclusiva funzione Body Battery dell’azienda, progettata per monitorare i livelli di energia durante il giorno. Questa funzione ti aiuterà a determinare i tempi ottimali per l’attività e il riposo. Con così tante funzioni di cui godere, non c’è da meravigliarsi che il Forerunner 245 continui ad essere uno dei migliori smartwatch Garmin che puoi acquistare.

Non avrai funzionalità avanzate, come i pagamenti mobili con Garmin Pay o l’archiviazione musicale integrata, ma questo orologio è fatto per concentrarsi sul fitness. Vale la pena notare che puoi pagare un po’ di più per una versione musicale di questo orologio se lo consideri una caratteristica indispensabile. Detto questo, questo orologio è un’opportunità perfetta per provare tutto ciò che Garmin ha da offrire senza spendere una fortuna.