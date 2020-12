Gli smartphone sono più grandi che mai in questi giorni, ma alcune operazioni funzionano meglio su un tablet, dal lavoro, allo streaming video ai giochi. Blackview Tab 8E wifi combina mobilità, versatilità e produttività in un unico prodotto.

Blackview ha appena lanciato il Wi-Fi Tab 8E – Big 12.12 Sale, una iniziativa che propone questo tablet in sconto fino al 20%. Fino al prossimo 22 dicembre, infatti, Tab 8E potrà essere acquistato al prezzo affare di soli $ 135,99 (circa 115 euro al cambio).

Blackview Tab 8E: l’alternativa economica all’iPad, in offerta per Natale

Collegando il tablet alla tastiera magnetica, l’utente può trasformare istantaneamente Tab 8E in un’esperienza simile a un PC in modo da digitare testi, e-mail e modificare presentazioni più facilmente. In alternativa, Tab 8E può connettersi a una tastiera Bluetooth, fornendo la versatilità di cui i professionisti e gli studenti hanno esattamente bisogno. Il dispositivo, inoltre, ha una suite WPS Office (una valida alternativa del pacchetto Office) preinstallata per un utilizzo focalizzato sul business.

Le specifiche chiave di Tab 8E sono impressionanti per la sua fascia di prezzo. Il display FHD+ è di 10.1 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Alimentato da un processore octa-core, con 3 GB di RAM e 32 GB di ROM, promette prestazioni eccellenti. Il corpo sottile da 8,9 mm ospita una batteria a lunga durata da 6580 mAh. Funziona con il sistema Android 10.

Per quanto riguarda le fotocamere, Tab 8E include sul retro una fotocamera da 13MP, mentre sul davanti una fotocamera da 5MP per selfie o sblocco facciale.

Se un nuovo tablet è nella tua lista dei desideri (o nella lista dei regali) di quest’anno, Blackview Tab 8E è già disponibile in offerta ora. Puoi ottenere Tab 8E in un bundle con tastiera magnetica a soli $ 175,99 (circa 155 euro, 20% di sconto sul prezzo originale) fino al 22 dicembre. Clicca qui per acquistarne uno ora.

Blackview si sta anche concentrando sull’introduzione di nuovi modelli economici nella categoria degli auricolari wireless. L’ultimo arrivato in casa Blackview saranno gli AirBuds 1, disponibili per l’acquisto il prossimo 23 dicembre. Hanno un design elegante, sono alimentati dall’ultimo chip Bluetooth 5.0 e saranno molto convenienti.