Al giorno d’oggi, la praticità di portare con sé un tablet compatto fa appello a molte persone, ma la possibilità di utilizzare una tastiera per la digitazione offre un vantaggio aggiuntivo. Ecco perché nascono i tablet ibridi, che presentano un design leggero ed tastiera rimovibile. Blackview Tab 8 è un buon esempio. Unisce mobilità, versatilità e produttività in un’unica soluzione.

Collegandolo alla tastiera magnetica, l’utente può ottenere da Tab 8 un’esperienza simile a quella di un laptop, digitando comodamente, facilmente e velocemente. In alternativa, Tab 8 può connettersi ad una tastiera Bluetooth, fornendo la versatilità di cui i professionisti e gli studenti hanno bisogno. E il Tab 8 ha una suite WPS Office preinstallata per un uso aziendale.

Blackview Tab 8, il miglior tablet sotto i 200 euro

Le specifiche chiave di Tab 8 sono impressionanti per la sua fascia di prezzo. Il display FHD+ è da 10,1 pollici, con una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Alimentato da un processore octa-core, con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM, promette prestazioni eccellenti. Il corpo sottile da 8,9 mm ospita una batteria di lunga durata da 6.580 mAh. A bordo, Android 10.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Tab 8 nella parte posteriore presenta una fotocamera da 13 MP, nella parte anteriore abbiamo una fotocamera da 5 MP con supporto allo sblocco con volto. Con i doppi altoparlanti, il tablet garantisce un suono coinvolgente.

Per le persone che viaggiano molto, è preferibile un tablet con uno slot per scheda SIM incorporato. Tab 8 di Blackview non ti deluderà in questo punto. Ha uno slot per doppia scheda SIM che supporta il doppio VoLTE 4G. Basta inserire una scheda SIM e sei pronto per utilizzare il tablet ovunque. La connettività 4G LTE ti consente di sfogliare i tuoi siti Web preferiti, riprodurre in streaming canzoni e video e videochiamate con amici e familiari senza Wi-Fi.

Parlando del prezzo, Tab 8 è disponibile ad un prezzo scontato del 17% fino al prossimo 27 luglio su Banggood, a soli $ 124,99 (circa 110 euro al cambio). È un buon affare considerando le sue caratteristiche generali. Clicca qui per comprarlo ora. E puoi ottenere un Tab 8 in un bundle con tastiera magnetica sul negozio ufficiale Blackview a soli $ 159,99 (circa 140 euro) fino al 31 luglio.