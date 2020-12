Le offerte operator attack del gestore WindTre attualmente disponibili sono diverse e ognuna è rivolta ai clienti di determinati operatori. La WindTre Go 50 Fire Plus, ad esempio, è dedicata a tutti i clienti del gestore francese Iliad, i quali effettuando il trasferimento del numero e l’attivazione della tariffa in questione ricevono la possibilità di usufruire mensilmente dei seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

WindTre Go 50 Fire Plus: come attivare l’offerta effettuando la portabilità da Iliad!

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus è rivolta esclusivamente ai clienti Iliad che procedono con il trasferimento del numero. La tariffa è una delle più convenienti, infatti necessita di un costo di rinnovo di soli 6,99 euro al mese e non prevede alcun costo di attivazione.

I nuovi clienti provenienti da Iliad hanno, appunto, l’opportunità di attivarla andando incontro soltanto al costo della nuova SIM, pari a 10,00 euro; e alla spesa prevista per sostenere il primo rinnovo anticipato della tariffa.

L’attivazione può essere effettuata accedendo al sito ufficiale del gestore che, oltre a consentire di ottenere l’offerta gratuitamente, permette di ricevere la nuova SIM direttamente a casa tramite corriere, senza richiedere alcun costo di spedizione.

L’offerta WindTre Go 50 Fire Plus, così come la maggior parte delle tariffe proposte dall’operatore, include nel prezzo i servizi extra. I clienti, dunque, possono sfruttare il servizio di segreteria telefonica, la navigazione hotspot; l’SMS di ricevuta di ritorno e il servizio “Ti ho cercato” senza dover sostenere costi aggiuntivi.

E’ possibile, inoltre, scaricare l’app ufficiale WindTre, che permette di ricaricare la SIM e conoscere il credito residuo; monitorare i consumi effettuati e lo stato della tariffa e richiedere assistenza.