WhatsApp: gli utenti non trovano pace, nuova app spia scatena il panico

Molti aspetti delle varie applicazioni che si interfacciano al web restano spesso nascosti. Gli utenti talvolta si accontentano delle funzioni basilari, quelle che caratterizzano magari un’applicazione come WhatsApp. Ovviamente in questo caso tante persone amano messaggiare senza approfondire poi troppo l’argomento e quindi non scoprendo determinate funzionalità.

In realtà WhatsApp è un’applicazione piena di risorse, anche se qualcuno starebbe portando alla luce qualche criticità. Ovviamente si tratta sempre delle solite truffe che non smettono mai di circolare all’interno della chat, anche se in questo momento le lamentele riguarderebbero altro. Molti utenti hanno parlato infatti di una nuova applicazione in grado di spiare le persone, la quale sarebbe disponibile già da qualche tempo sul web. Proprio lo spionaggio è un fenomeno che WhatsApp ha debellato, riuscendo a rendere nulle tutte le piattaforme che permettevano di conoscere le chat altrui. L’app in questione infatti non è in grado di fare questo.

WhatsApp: la nuova applicazione permette di spiare i movimenti in ogni momento della giornata

Il mondo WhatsApp è pronto ad essere preso di mira da una nuova applicazione in grado di ficcare il naso negli affari degli utenti. Si tratta di Whats Tracker, piattaforma che offre a tutti l’opportunità di spiare i movimenti delle persone. Ciò significa che chiunque potrà sapere con precisione l’orario in cui vi connettete a WhatsApp e l’orario in cui vi disconnettete.

Questa applicazione per adesso è gratuita, ma soprattutto legale. Ciò dunque permette di scaricarla tranquillamente senza incorrere in determinati problemi. Ovviamente, come avrete capito, questo sistema non è poi così invasivo.