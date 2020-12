Iniziative molto importanti per il Natale dedicate a tutti gli abbonati di Sky. Per le ultime settimane dell’anno, la piattaforma satellitare cercherà di premiare la fedeltà di tutti quei clienti che non hanno mai effettuato la disdetta del proprio contratto. Le iniziative messe in campo da Sky sono molto vantaggiose ed allo stesso tempo utili per ampliare i propri servizi.

Sky, per Natale le migliori occasioni ai clienti fedeli

Le migliori promozioni di Sky sono dedicate a tutti gli utenti che hanno formalizzato la loro iscrizione sulla piattaforma Extra. Ad iscrizione effettuata, attraverso il sito internet ufficiale, gli abbonati potranno scegliere queste tre iniziative.

La prima promozione dedicata ai clienti fedeli è quella relativa al provider, Sky WiFi. Gli utenti avranno la facoltà di integrare il loro piano di visione per i canali tv satellitare con la rete Fibra Ottica. Per gli utenti da almeno un anno sono previsti tre mesi gratis per la Fibra ottica. Ci sono invece ben sei mesi a costo zero per gli abbonati a Sky da almeno sei anni.

La seconda promozione riguarda il campo dei servizi, con la dotazione del numero decoder Sky Q. Gli abbonati potranno dotarsi del decoder di ultima generazione ad un prezzo più che scontato di 29 euro, invece dei 99 euro previsti dal listino.

Sempre per i servizi, vi è l’ultima offerta relativa al ticket Intrattenimento Plus. Tutti gli abbonati della pay tv potranno attivare il ticket che include un piano streaming per Netflix ed al tempo stesso ricevere il primo mese gratuito.