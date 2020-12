Una società privata, la quale si occupa di sviluppare soluzioni di sicurezza mobile per endpoint mobili aziendali, Wandera, ed è stata in grado di trovare una serie di nomi di App se potrebbero essere pericolose esattamente in questo modo, per tutti gli utenti che le hanno scaricate. Vi spieghiamo quali sono.

App pericolose e dove trovarle, ecco un elenco delle principali

Le app che stiamo per elencare, a dire il vero sono state già rimosse dal Google Play Store. Tuttavia, potreste trovarvele ancora installate nel caso in cui le aveste scaricate prima che venissero cancellate. A questo proposito, Google, ha stipulato un’alleanza che riguarda i principali attori della sicurezza informatica, la Defence Alliance. Dovrebbe contrastare la diffusione di tutte queste app dannose come quelle che stiamo per elencarvi: