Oggi, lunedì 7 dicembre 2020 e domani 8 dicembre, l’operatore Tim lancerà nuovamente la sua promo legata al servizio Ricarica Automatica, che permette di ottenere un bonus di 100 Giga al mese per tre mesi.

La promo era stata già proposta più volte, l’ultima in occasione del Black Friday dal 27 al 30 Novembre 2020. Adesso, ritorna la possibilità di ottenere 100 Giga al mese per 3 mesi. Ecco come fare.

Tim Ricarica Automatica torna per oggi e domani

L’iniziativa di TIM sarà accompagnata anche in questo caso da un’apposita campagna SMS e notifica push dall’App MyTIM che inviteranno i clienti ad attivare il servizio entro l’8 Dicembre 2020 per ottenere i Giga bonus. Il bonus sarà erogato in automatico (entro 72 ore) ai clienti che attivano il servizio durante il periodo promozionale e che dispongono di un’offerta attiva con traffico dati a pagamento.

Come sopra accennato, la promozione 100 Giga non è cumulabile con ulteriori vantaggi già riconosciuti in caso di attivazione della domiciliazione, come ad esempio TIM Advance, TIM Young, TIM 100% 15GB. In ogni caso, sarà necessario attendere l’SMS di avvenuta attivazione dei 100 Giga bonus per 3 mesi, disponibili per attivazioni del servizio Ricarica Automatica tramite qualsiasi canale, dunque anche nei punti vendita di TIM.

Si ricorda che il servizio TIM Ricarica Automatica prevede l’erogazione di una ricarica di importo pari al costo dell’offerta attiva su credito residuo, entro le 24 ore precedenti al rinnovo. Il servizio Ricarica Automatica si applica solo per le offerte che prevedono un costo di rinnovo superiore a 2 euro e permette di ricaricare in automatico il credito residuo per averne sempre a disposizione al momento del rinnovo mensile. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per ottenere maggiori dettagli sull’offerta.