Il riepilogo dell’anno 2020 di Spotify Wrapped è ora disponibile per gli utenti di tutto il mondo. Esso ti consente di vedere facilmente i brani, gli artisti e gli album più ascoltati nell’app Spotify per iOS e Android.

Mentre il riepilogo di Apple Music Replay è disponibile tutto l’anno, Spotify Wrapped debutta ogni anno a dicembre. È ampiamente elogiato per il suo design e le funzionalità social, che rendono facile per gli utenti condividere le loro statistiche di wrapping sui social media.

Spotify: aprite l’app e scoprite i vostri numeri di ascolto

La versione web di Spotify Wrapped ti consente di visualizzare le playlist dei tuoi brani migliori del 2020, oltre alle “Missed Hits”. C’è anche una playlist chiamata “On Record” che ti consente di “scavare più a fondo in alcuni dei tuoi migliori artisti del 2020 con un mix di parole e musica”.

Ma per accedere alle statistiche complete di Spotify Wrapped 2020, dovrai utilizzare l’app Spotify su iOS o Android. Apri semplicemente l’app Spotify sul tuo smartphone, quindi tocca l’intestazione “2020 Wrapped” nella pagina “Home”. Spotify ti guiderà attraverso la tua revisione annuale di Wrapped 2020.

Spotify utilizza un’interfaccia simile a Snapchat Stories per Wrapped 2020. Puoi scegliere di catturare uno screenshot di una qualsiasi delle storie per condividerle, oppure puoi aspettare fino alla fine e Spotify ti darà tre diverse immagini di Wrapped 2020 da condividere facilmente sui social media.

La funzione è disponibile per Android e iOS

Le immagini Wrapped 2020 preconfigurate includono i tuoi artisti migliori, i brani migliori, i minuti ascoltati e i generi migliori. Una delle statistiche più interessanti che Spotify fornisce sono i dettagli su come ti sei classificato rispetto ad altri utenti Spotify.

Il rapper portoricano Bad Bunny rivendica il primo posto di ascolti con oltre 8,3 miliardi di stream quest’anno da fan di tutto il mondo. Il suo album YHLQMDLG è l’album numero uno in streaming. A seguire Bad Bunny è Drake e la star latina J Balvin. Il quarto artista più ascoltato in streaming è il defunto rapper Juice WRLD, seguito da The Weeknd.

Billie Eilish continua il suo regno come artista femminile più ascoltata su Spotify per il secondo anno consecutivo, seguita da Taylor Swift e Ariana Grande nelle posizioni due e tre. In arrivo come la quarta e la quinta artista femminile più ascoltata in streaming sono Dua Lipa e Halsey.