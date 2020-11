Le Instagram Stories hanno riscosso nel tempo un successo davvero clamoroso. La funzione è così apprezzata dagli utenti tanto da indurre i vari social a procedere con l’introduzione della funzionalità. Twitter, ad esempio, ha recentemente presentato Twitter Fleets e Spotify potrebbe presto procedere allo stesso modo lanciando Spotify Stories.

Spotify Stories: la piattaforma potrebbe presto accogliere una nuova funzione!

A dar notizia della nuova funzione è il tweet dello YouTuber TmarTn, che riporta di aver notato la funzionalità in una playlist chiamata Christam Hits, nella quale alcuni artisti hanno pubblicato brevi video, in stile Instagram Stories, tramite i quali condividevano con gli utenti le loro canzoni di Natale preferite.

Spotify, pur confermando di aver dato avvio alla fase di test della funzione negli Stati Uniti, non comunica se e quando sarà possibile usufruire delle Stories né se gli utenti avranno modo di condividerle. La piattaforma, dunque, non ha offerto particolari informazioni a riguardo ma in passato si era già dimostrata attenta all’argomento dando il via ai test di una funzione simile, chiamata Storyline. La probabilità che la novità sia realmente introdotta, quindi, non è così bassa.

Al momento soltanto gli artisti scelti dal colosso hanno la possibilità di utilizzare la nuova funzione. Non sappiamo però se la fase di test si limiterà ad analizzare il successo della novità esclusivamente tramite la condivisione delle preferenze degli artisti in merito alle canzoni natalizie o se altre playlist saranno create a tale scopo. E’ certo che gli utenti non possono ancora usufruire di Spotify Stories.