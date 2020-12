La patch di dicembre 2020 è già in fase di rilascio per Galaxy S9 e S9 +, rispettando i tempi del track record di aggiornamenti di Samsung. Dato che la serie Pixel deve ancora ricevere l’ultima patch, è bello vedere uno degli OEM di smartphone più grandi al mondo aggiornare dispositivi di vecchia data come il Galaxy S9 e S9 +.

Vale la pena notare che gli OEM hanno accesso alle patch con largo anticipo. Ciò significa che, sebbene sia impressionante per gli utenti, questi aggiornamenti dovrebbero essere qualcosa di già previsto. Tuttavia, se hai il Galaxy S9 o S9 +, la patch di sicurezza di dicembre 2020 dovrebbe essere ora disponibile.

Samsung Galaxy S9 / S9 Plus: controllate la disponiblità dell’update

I numeri di build G960FXXSCFTK2 e G965FXXSCFTK2 sono in fase di rilascio, anche se riteniamo che si tratti di build specifiche per Exynos. Entrambi i dispositivi sono stati aggiornati a One UI 2.1 all’inizio di quest’anno e da allora sono stati aggiornati all’ultimo aggiornamento One UI 2.5.

Non è del tutto chiaro se il Galaxy S9 o S9 + verrà aggiornato ad Android 11 sotto forma di One UI 3.0. La patch di sicurezza di dicembre 2020 indica che le patch mensili non mostrano segni di rallentamento prima della completa rimozione del supporto nel 2022.

Dall’inizio del 2021, la serie Galaxy S9 passerà dalle patch mensili a quelle trimestrali, in coincidenza con tre anni da quando il dispositivo è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo. Da marzo 2021 in poi, si prevede che scenderà alle patch trimestrali fino a marzo 2022. Se sei un possessore di Galaxy S9, puoi controllare lo stato della patch di sicurezza di dicembre 2020 andando su Impostazioni> Aggiornamenti di sistema e premendo Aggiorna.