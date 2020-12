Solamente qualche ora fa ha preso il via una nuova ed interessante iniziativa del colosso cinese Huawei, destinata ad accompagnarci per tutto il mese di dicembre con numerose promozioni e sconti su notebook, dispositivi audio, smartphone e smartwatch.

Ci sono promozioni valide per tutto il mese di dicembre, altre che sono più convenienti nei primi giorni e altre ancora delle quali converrà approfittare verso gli ultimi giorni del 2020. Ecco i dettagli.

Huawei: parte una nuova ed interessante iniziativa

Per esempio, fino al 24 dicembre sarà disponibile Huawei P30 Lite a 179 euro invece di 299.90 euro, Huawei P Smart 2021 a 199 euro invece di 229.90 euro, Huawei P40 a 549 euro, Huawei P40 Pro a 799 euro invece di 1.049.90 euro con FreeBuds Pro in omaggio. E ancora, Huawei P40 Pro Plus a 1.199 euro invece di 1.399.90 euro con FreeBuds Pro e CP62 in omaggio.

Fino al 9 dicembre 2020 invece, il colosso propone Huawei Watch GT 2 Pro a 229 euro fino al 9 dicembre, 199 euro il 10 dicembre, poi 229 euro invece di 299.90 euro, Watch Gt2e a 99 euro fino all’8 dicembre, 89 euro il 9 dicembre, poi 99 euro invece di 169.90 euro. Le offerte non finiscono qui, troviamo anche FreeBuds Pro a 149 euro fino al 13 dicembre, 129 euro dal 14 al 24 dicembre, poi nuovamente 149 euro invece di 179 euro.

Se siete interessati ai tablet invece, è proposto T5 10, WiFi, 2-32 GB a 149 euro fino all’8 dicembre, 129 euro dal 9 al 10 dicembre, poi 149 euro invece di 219.90 euro, MatePad Pro WiFi a 399 euro invece di 549.90 euro, MatePad WiFi, 3-32 GB a 199 euro invece di 279.90 euro con WiFi AX3 in omaggio, Matepad LTE, 3-32 GB a 249 euro invece di 329.90 euro con M-Pencil in omaggio e MatePad T10s WiFi, 2-32 GB a 149 euro invece di 209.90 euro. Non vi resta dunque che segnarvi le date con le promozioni più allettanti relative alle offerte che più vi interessano, per evitare di ricordarvene solamente quando è troppo tardi.