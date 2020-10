Finalmente ci siamo. La modalità scura di Facebook è ufficialmente disponibile per gli smartphone ed i tablet Android.

Dopo tanti mesi di sperimentazione, anche l’app di Facebook per i dispositivi Android si prepara a ricevere la tanto attesa dark mode. Del resto, la modalità scura è già da tempo approdata sulla versione desktop del noto social network e persino sulla versione Lite di Facebook, ovvero l’app più leggera che sacrifica parte della qualità visiva dei contenuti qui condivisi per un minor consumo dei dati.

Facebook: la dark mode è finalmente disponibile su Android,come attivarla

Oltre a soddisfare un’esigenza puramente estetica (ammettendo che i gusti son gusti e a qualcuno la modalità scura può anche non piacere), la dark mode offre anche vantaggi più concreti, come una maggiore leggibilità di notte, per non affaticare la vista, ed una maggiore autonomia dello smartphone con display AMOLED. E pare proprio che, almeno sugli iPhone, la Dark mode consenta di salvare circa il 30% della batteria.

La modalità scura di Facebook per smartphone e tablet Android è attualmente in fase di roll-out. Se non hai ancora aggiornato l’app, dunque, consigliamo di dare un’occhiata al Google Play Store perché l’aggiornamento dell’app Facebook potrebbe già essere disponibile anche per te.

Attivare la dark mode è semplicissimo: potrai farlo direttamente dall’area Impostazioni dell’app di Facebook, abilitando la voce Modalità scura. In alternativa, se sei in possesso di uno smartphone con Android 10, attivando la dark mode a livello di sistema abiliterai la modalità scura su tutte le app che supportano tale modalità, Facebook compreso.