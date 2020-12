Ci sono state diverse segnalazioni nell’ultimo periodo agli operatori telefonici TIM, Vodafone e WindTre a causa di alcuni disservizi riscontrati di frequente. Dalle segnalazioni telefoniche pare sia emerso che i suddetti operatori sono in down e ci sono diverse problematiche che affliggono gli utenti per quanto riguarda la connessione dati per navigare in rete. Altri, invece, hanno riscontrato dei problemi per ricevere ed effettuare chiamate.

E non sembra finire qui: le segnalazioni riguardano anche la connessione Wi-Fi, tant’è che molti utenti hanno avuto problematiche di connessione scarsa o, in certi casi, addirittura assente per diverso tempo.

Down di rete: i vari servizi telefonici ci abbandonano, cosa possiamo fare?

In questi casi è possibile andare a consultare online un servizio utile per scoprire i problemi relativi al proprio gestore telefonico: Downdetector. Il succitato è un servizio utilizzato da molti utenti essendo che è completamente gratuito e riesce a garantire le informazioni sul funzionamento di vari servizi come TIM, Vodafone, WindTre, Iliad, WhatsApp, Telegram e via discorrendo.

Quindi, la prima azione da compiere è quella di recarsi subito sul sito web ufficiale di Downdetector e cliccare sul servizio che ci interessa per vedere come sta funzionando. Dopo aver fatto click, vedremo che ci comparirà una mappa dell’Italia e delle varie zone colpite dal disservizio. Inoltre, sarà possibile lasciare un commento per descrivere il problema che presenta la nostra rete ed eventualmente confrontarsi con altri utenti.

Ritornando ai disservizi, la maggior parte di questi avviene principalmente per un motivo, ovvero i vari lavori che si stanno effettuando sulla linea. Così facendo, le aziende di telecomunicazione sperano di migliorarsi in modo da offrire un servizio ancora migliore in termini di prestazioni all’utente.