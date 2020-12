Manca ormai pochissimo al lancio di uno dei giochi che si è fatto più attendere nella storia del gaming. Cyberpunk 2077 dovrebbe uscire, salvo nuovi imprevisti, il 10 dicembre in contemporanea su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

E di certo non mancano le notizie e le novità che lo pongono sempre al centro dell’attenzione. Da poco sono iniziati i pre-download delle copie digitali già acquistate dagli utenti, in modo tale da permettere ai giocatori di non dover attendere troppo tempo dalla sua uscita per il download dell’enorme contenuto dell’open world. Alcuni utenti hanno segnalato un simpatico easter egg, vediamo insieme quale.

Trovato un easter egg prima dell’uscita

A detta di alcuni utenti sembra che all’avvio del gioco, che ricordo può essere solo scaricato e non avviato con successo, appare il personaggio di Johnny Silverhand (interpretato dall’icona Keanu Reeves) che avvisa il giocatore che non è ancora arrivato il momento di giocare: “Torna a dormire, Samurai. Non è ancora il 10 dicembre!“. Insomma una soluzione decisamente accattivante per il team polacco di Cd Project per fornire agli utenti una piccola chicca per placare i loro animi inquieti, che non attendono altro che l’uscita di questo capolavoro.

Non resta che attendere qualche altro giorno per mettere le mani su quello che sembrerebbe essere destinato a diventare uno dei giochi migliori della storia, e che si trova già in cima alle classifiche delle vendite di Steam.

Fateci sapere che ne pensate e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulla situazione e non perdervi nessuna novità in campo tecnologico!