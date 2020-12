YouTube ha annunciato nuove funzionalità progettate per rendere le anteprime di YouTube più interessanti. Le anteprime consentono ai creatori di trasmettere in live streaming i loro contenuti e di pubblicare video preregistrati sul proprio canale. La funzione è stata utilizzata dalle aziende quest’anno come alternativa per gli eventi di persona.

Ci sono tre nuove funzionalità: trailer, reindirizzamenti live e temi per il conto alla rovescia. Le funzionalità offrono ai creator un maggiore controllo sull’esperienza di visualizzazione.

YouTube aggiorna la propria piattaforma

Queste opzioni offrono a YouTube Premier una struttura di marketing più tradizionale. Ora, prima del prossimo evento Google o Apple, queste aziende possono riprodurre un trailer che pubblicizza ciò che stanno per annunciare.

Il reindirizzamento in tempo reale è una delle nuove funzioni più interessanti delle anteprime di YouTube. Quando un creator ha programmato un’anteprima, può tenere un live streaming prima che il suo video venga trasmesso. È quasi come un pre-spettacolo prima di un grande evento. I creatori potranno utilizzare questa funzione per interagire con il proprio pubblico prima di presentare un video in anteprima.

La funzione di reindirizzamento live potrebbe facilmente indirizzare gli utenti alla nuova funzione trailer. I trailer offrono ai creatori l’opportunità di caricare un video di hype preregistrato che può durare da 15 secondi a tre minuti.

Infine, i temi per il conto alla rovescia consentono agli utenti di selezionare un video conto alla rovescia personalizzato che corrisponda al loro contenuto. Secondo YouTube, c’è una gamma di “temi, vibrazioni e stati d’animo” tra cui scegliere. Reindirizzamento live e trailer sono disponibili per i creator idonei a partire da oggi. I temi del conto alla rovescia, nel frattempo, saranno disponibili nei prossimi mesi.