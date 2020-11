Dopo aver introdotto un player completamente rinnovato e altre novità a dir poco interessanti, l’app ufficiale di YouTube per iOS si aggiorna nuovamente. Questa volta, chi potrà usufruire dell’aggiornamento sono solo i possessori di iPhone 12 e iPhone 12 Pro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

YouTube su iOS: a breve sarà ufficialmente disponibile su tutti i dispositivi iPhone 12 e iPhone 12 Pro l’HDR

Stando anche a quanto è stato riportato da MacRumors e Wccftech, infatti, i suddetti smartphone hanno ricevuto tramite questo nuovo aggiornamento la possibilità di visionare i video presenti sulla piattaforma YouTube in HDR. Le primissime segnalazioni a riguardo sono arrivate da fuori Italia (da come è anche possibile vedere dagli screenschot in basso). Tuttavia, sembra che il rollout stia raggiungendo quasi tutti gli utenti nelle prossime ore.

Nel caso in cui proviamo ad aprire il video, ormai diventato di “default”, “COSTA RICA IN 4K 60fps HDR (ULTRA HD)“, gli utenti avranno la possibilità di vedere il video con il nuovissimo update aggiunto. È doveroso ricordare che questa possibilità sembra essere disponibile per l’applicazione ufficiale di YouTube per iOS sin dai tempi di iPhone X, smartphone che vede il suo annuncio nel 2017. Ora però, anche chi ha acquistato iPhone 12 e iPhone 12 Pro, sa che questa funzione è disponibile sui loro fantastici device.

In casa YouTube ultimamente ci sono davvero tantissime novità. Una curiosità interessante è sicuramente il recentissimo record di visualizzazioni del video “Baby Shark”, il quale ha superato la famosissima canzone di Luis Fonsi e Daddy Yankee “Despacito”.