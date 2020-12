La nuova offerta Vodafone è davvero senza precedenti, al suo interno gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare ben 50 giga di traffico dati al mese, tramite i quali raggiungere anche contenuti quasi mai visti prima, pari a illimitati minuti per telefonare e chiunque, nonché SMS da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

La promozione dell’operatore telefonico in red, nasce per essere distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che di base la potranno richiedere solamente i possessori di specifici numeri di telefono. In particolare parliamo dei clienti di CoopVoce, Tiscali Mobile e TIM, pronti a richiedere la portabilità del numero originario, passando direttamente in Vodafone.

Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo non particolarmente importante, poiché infatti si spenderanno solamente 5,01 euro per la promozione in sé, sino ad arrivare a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, tutto però con 5 euro di credito residuo già inclusi. La promozione può essere richiesta esclusivamente nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o altrove sul territorio nazionale.

Passa a Vodafone: cosa si raggiunge con l’offerta

Con l’offerta passa a Vodafone oggetto del nostro articolo, l’utente potrà godere di 50 giga di traffico dati ad una velocità massima di 600Mbps in download, arrivando a fruire anche di illimitati minuti per telefonare a chiunque si desidera, nonché comunque SMS illimitati da inviare ad altrettanti numeri sul territorio.

Il costo fisso della promozione è tutt’altro che elevato, è richiesto il versamento di 9,99 euro al mese, tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, non è necessario il conto corrente o una carta di credito non ricaricabile.