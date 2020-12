Si avvicina il periodo di Natale e con esso arrivano le prime promozioni che riguardano il settore della tecnologia. Tra queste arriva subito quella di Samsung, la quale prevede un interessante voucher per chi intende acquistare uno dei suoi dispositivi.

L’iniziativa promozionale di Samsung si chiama “Regala Galaxy a chi ami” e sarà accessibile a tutti coloro che hanno installato l’applicazione denominata Samsung Members. Scopriamo insieme tutti i dettagli della nuova iniziativa.

Samsung vi regala fino a 100 euro se acquistate un Galaxy, ecco i dettagli

L’iniziativa, in sostanza consiste nella possibilità di riscuotere un voucher per l’acquisto scontato di diversi dispositivi Samsung. Andiamo a vederli nel dettaglio. Troviamo un voucher per uno sconto di ben 100 euro sull’acquisto di Galaxy S20 FE 5G, un voucher per uno sconto di 100 euro sull’acquisto di Galaxy Note 20 sia la versione LTE che quella 5G e Note 20 Ultra 5G.

Le sorprese non finiscono qui, abbiamo infatti un voucher per uno sconto di 50 euro sull’acquisto di Galaxy Tab S7 / Tab S7+ e voucher per uno sconto di 20 euro sull’acquisto di Galaxy Watch 3 e Galaxy Buds Live. La promozione lanciata dal colosso sud coreano Samsung sarà accessibile fino al prossimo 25 dicembre, giorno di Natale.

Il voucher può essere riscosso da tutti gli utenti Samsung attraverso l’applicazione Samsung Members, iscrivendosi alla piattaforma. Potete scoprire tutti gli altri dettagli visitando la pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore. Questa è sicuramente un’ottima iniziativa calcolando che le festività natalizie sono alle porte e non si sa mai cosa regalare per Natale.