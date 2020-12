A partire dallo scorso 3 dicembre 2020 l’operatore Vodafone Italia ha avviato una nuova campagna SMS winback rivolta ad alcuni ex clienti selezionati.

Questi potranno sottoscrivere sia nei negozi che online l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition con minuti, SMS e 100 Giga di traffico dati a 9.99 euro al mese, con alcuni servizi inclusi. Ecco i dettagli.

Vodafone Italia propone agli ex clienti la Special 100 Digital Edition

L’operatore sta contattando tramite SMS alcuni suoi ex clienti che avevano lasciato il consenso alle comunicazioni commerciali in precedenza, offrendo loro la possibilità di attivare un’offerta dedicata. Ecco il testo del messaggio: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 10 Dicembre 2020“.

Come avrete intuito l’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, SMS illimitati verso tutti e ben 100 Giga di traffico internet al prezzo di 9.99 euro al mese. Come sottolinea l’SMS, l’offerta Special 100 Digital Edition in questo caso potrà essere attivata dagli ex clienti selezionati sia nei negozi ma anche direttamente online, in entrambi i casi fino al 10 Dicembre 2020, salvo cambiamenti.

Se si sceglierà di attivare l’offerta winback online, sarà necessario inserire il proprio numero di telefono, sul quale si è ricevuto il messaggio, nella pagina dedicata del sito Vodafone, utilizzando il link inserito nell’SMS. In seguito si otterrà un codice temporaneo di 6 cifre da inserire per procedere all’acquisto dell’offerta Vodafone proposta, con spedizione a casa. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.