Esselunga sa come coinvolgere la clientela con nuove campagne promozionali sempre rinnovate, e sopratutto ricchissime di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, tutti i prezzi del volantino pensato per le festività natalizie sono molto inferiori al normale.

Gli acquisti potranno essere completati direttamente nei punti vendita, alla base della soluzione corrente troviamo un must delle campagne di Esselunga, ovvero la possibilità di ricevere un prodotto pagandolo solamente 1 euro. In questo caso parliamo degli auricolari SBS Twin Hop, sono true wireless in perfetto stile Apple Airpods, del valore commerciale di 69 euro. Per ottenerli, sarà necessario acquistare uno dei dispositivi contrassegnati e, una volta giunti in cassa, aggiungere 1 euro al valore dello scontrino.

Esselunga: quali sono gli smartphone in promozione

Come al solito Esselunga ama fare le cose in grande, ed anche in questo caso notiamo sconti veramente importanti, almeno per quanto riguarda il settore degli smartphone. Tra tutti spicca l’Apple iPhone 11, un must have per gli amanti del brand dell’azienda di Cupertino, in vendita nel periodo corrente a 599 euro, un prezzo più che abbordabile, se considerata la qualità generale del prodotto stesso.

Non mancano ad ogni modo soluzioni più economiche, legate ai dispositivi Android, tra questi troviamo Motorola G Pro, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A41, Huawei P40 Lite, Samsung Galaxy A20e, Xiaomi Redmi 9, Oppo A52, Samsung Galaxy A71, Huawei Y5p, Xiaomi Mi 10 Lite 5G o simili, tutti in vendita a meno di 300 euro.

