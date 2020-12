CoopVoce ha appena introdotto un’interessante novità per supportare tutti i ragazzi impegnati nella didattica a distanza in questo periodo difficile e particolare. L’iniziativa è prevedibilmente centrata sul traffico dati.

L’operatore virtuale italiano ha appena introdotto l’iniziativa GigaScuola, mediante la quale sarà possibile attivare l’opzione GigaScuola 100GigaDi+. Scopriamo i dettagli.

CoopVoce ha appena lanciato l’iniziativa GigaScuola

L’opzione GigaScuola 100GigaDi+ consiste nella possibilità di ricevere 100 GB di traffico dati gratuitamente per tutti gli utenti minori di 25 anni. Il traffico dati riscattato sarà utilizzabile entro il prossimo 31 gennaio 2021. Per attivarla basta scaricare il modulo pdf disponibile a questo link, compilarlo in ogni sua parte e, una volta firmato, basterà inviarlo all’indirizzo e-mail gigascuola@coopvoce.it, allegando la scansione del documento di identità del richiedente.

Una volta verificata la correttezza dei dati inseriti, un operatore CoopVoce procederà all’attivazione dell’opzione. Il cliente verrà avvisato con un SMS ad attivazione avvenuta. Dal momento dell’attivazione l’opzione sarà valida fino ad esaurimento dei giga, da utilizzare entro e non oltre il 31 gennaio 2021. Dopo tale data si disattiverà in automatico senza costi aggiuntivi. L’opzione non è rinnovabile, disattivabile o sospendibile anticipatamente.

GigaScuola è sottoscrivibile solo da utenze private. E’ possibile verificare i Giga utilizzati tramite App CoopVoce, l’Area Clienti online, chiamando il 4243688 o inviando un SMS con dicitura “INFO SIM” al numero 4243688. L’opzione è compatibile con tutte le offerte CoopVoce ad eccezione di quelle che prevedono navigazione internet a tempo. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al sito ufficiale dell’operatore dove potrete trovare tutte le istruzioni per richiedere il regalo. Vi ricordo che fino al 13 gennaio 2021 sarà attivabile anche la ChiamaTutti Top 50 a meno di 10 euro al mese.