Euronics lascia letteralmente senza parole sia gli utenti che la critica, con il lancio di una campagna promozionale che promette risparmio da non perdere su ogni singolo prodotto selezionato, a patto che comunque si rientri entro una determinata categoria di utenti.

La soluzione elencata e descritta nel nostro articolo, come era lecito immaginarsi, non è assolutamente disponibile in ogni punto vendita, bensì risulta essere attiva solamente presso i negozi di proprietà del socio La Via Lattea, nemmeno sul sito ufficiale. Coloro che potranno recarsi personalmente, inoltre, potranno anche godere del finanziamento a Tasso Zero, ovvero una rateizzazione senza interessi in 10 o 20 mensilità, e versamento delle rate a partire da Gennaio 2021.

Euronics: questi sono i nuovi prezzi del momento

I nuovi prezzi di Euronics rispecchiano le richieste e le necessità dei singoli consumatori, parliamo quindi di prodotti dalla qualità decisamente elevata, in vendita a cifre non particolarmente alte. Uno dei migliori in circolazione è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, top di gamma a tutti gli effetti, finalmente proposto a 799 euro, un livello non bassissimo, ma sicuramente inferiore ai vari listini.

Stesso discorso vale per l’accoppiata Samsung Galaxy Note 20 e Galaxy S20 FE, due prodotti che promettono prestazioni incredibili, entrambi in vendita comunque a 879 e 599 euro, con garanzia di 24 mesi.

Il volantino Euronics è disponibile direttamente nel nostro articolo, in questo modo potrete prendere visione degli sconti pensati appositamente per voi, anche se limitati esclusivamente ai negozi Via Lattea.