Vodafone, la settimana scorsa, in occasione del Black Friday ha messo a disposizione di tutti gli abbonati una serie di vantaggiose iniziative sia per la telefonia fissa che per la telefonia mobile. Il provider per il mese di Dicembre conferma alcune delle sue migliori promozioni: l’obiettivo resta sempre quello di aumentare l’attuale bacino di pubblico.

Vodafone, sfida di Iliad a Natale con l’offerta low cost da 100 Giga

Il rivale per eccellenza di Vodafone, in questo periodo, si chiama Iliad. Per contrastare la compagnia francese e le sue principali ricaricabili low cost, Vodafone rilancia alcune delle sue classiche ricaricabili operator attack ma con alcune novità. Ad esempio, la migliore tariffa di Vodafone, la Special 100 Giga, ora si può attivare anche sul sito internet ufficiale del provider.

Il pacchetto della Special 100 Giga prevede minuti senza limiti per le telefonate verso tutti con 100 Giga di traffico per la navigazione internet. Il costo mensile per la promozione si attesta sui 9,99 euro. Non sono previsti, per l’attivazione online, le spese di attivazione. Nei negozi ufficiali, invece, potrebbe essere richiesta una spesa di 10 euro per il rilascio della SIM card.

Ovviamente, in linea con la strategia di Vodafone, la Special 100 Giga deve essere vista come una promozione propedeutica alla portabilità del proprio numero. Questa versione di Special 100 Giga, con contestuale attivazione attraverso il sito internet, è garantita solo agli attuali clienti di Iliad o di altri operatori virtuale. Gli utenti di TIM e WindTre potranno sempre aderire alla Special 100 Giga, ma solo con attivazione in store.