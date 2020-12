L’operatore virtuale NTmobile ha definitivamente chiuso la sua offerta Summer All In lanciando quest’oggi la nuova offerta XMAS 2020 con 100 Giga di traffico dati e con in regalo un buono Amazon del valore di 10 euro.

Una volta terminata l’estate e con l’arrivo del Natale, l’operatore ha deciso di lanciare la nuova offerta XMAS 2020, disponibile dallo scorso 1° dicembre 2020. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

NTmobile lancia l’offerta XMAS 2020 dedicata al periodo natalizio

La nuova offerta XMAS 2020 disponibile da oggi 1° Dicembre 2020 prevede ogni mese un bundle composto da minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 Giga di traffico dati con velocità di download fino a 60 Mbps su rete Vodafone 4G al prezzo di 9.99 euro al mese.

Il costo di attivazione dell’offerta è di 9.99 euro e la stessa si rinnova automaticamente su credito residuo. In Roaming all’interno dell’Unione Europea, i minuti e gli SMS illimitati inclusi nell’offerta sono utilizzabili alle stesse condizioni nazionali. Il traffico dati presenta invece un limite massimo di 6 Giga di traffico internet mobile, usufruibili ogni mese dal cliente in UE.

Come sopra accennato, la nuova offerta natalizia di NTmobile offre inoltre in regalo ai nuovi clienti NTMobile un buono Amazon del valore di 10 euro solo per le attivazioni online. Inoltre, la XMAS 2020 è stata inserita sul sito ufficiale solo da poco e non risulta attualmente presente la relativa pagina di trasparenza tariffaria. L’offerta Xmas 2020 sarà disponibile fino al 31 dicembre 2020, salvo proroghe. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori informazioni.