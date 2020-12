Google sta usando la sua esperienza in quanto società di ricerca per aiutare gli utenti a trovare i regali di Natale ideali. L’azienda ha creato una vera e propria guida che mostra i 100 migliori regali in tendenza di quest’anno. Basterà lasciarsi guidare dall’ispirazione.

La guida ai regali meravigliosamente animata comprende prodotti che potrebbero essere interessanti per chef, atleti, per l’arredamento, per i guru del benessere, per amanti della tecnologia, appassionati di gaming e bambini. Ogni sezione può essere espansa e offre elenchi di prodotti di tendenza, tutti collegati alla rispettiva scheda di Google Shopping. Il testo aggiuntivo fornisce ulteriori informazioni sui prodotti.

Ad esempio, i giocatori sembrano entusiasti dell’ultima generazione di console proposte, tra cui la GeForce RTX 3080. Ci sono anche tre prodotti Google nell’elenco tech: Pixel 5 occupa il quarto posto dopo l’Apple Watch Series 6 e l’iPhone 12, seguito dal Google Chromecast con Google TV e Pixel 4a. Sono ​​rispettivamente al sesto e al nono posto. Nell’elenco troverai anche il Galaxy Note20 Ultra, l’Amazon Echo Dot, l’iPad Air 4 e il Samsung Galaxy Watch3.

Regali di Natale perfetti con Google, pubblicata una lista dei 100 prodotti in tendenza più desiderati dai consumatori

L’elenco completo dei 16 migliori prodotti tech in tendenza è il seguente: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080, Apple Watch Series 6, Apple iPhone 12, Google Pixel 5, Apple, iPad Air 4, Google Chromecast con Google TV, Amazon Echo Dot, Samsung Galaxy Note20 Ultra, Google Pixel 4a, Samsung Galaxy Watch 3, LG OLED-CX 4K UltraHD, Apple Beats Studio3, Samsung 70 “4K UltraHD, Sonos Arc Soundbar, Samsung Galaxy Z Fold2, Roku Express HD.

Ovviamente, se stai leggendo questo articolo è altamente probabile che tu sia un appassionato di tecnologia, ma le idee non finiscono qui. Come accennato poco fa, Google ha suddiviso i prodotti più ricercati e desiderati in più categorie, ricoprendo qualsiasi settore. Infatti, ricette, utensili da cucina e accessori, tegami e pentole sono tra i primi prodotti in tendenza. Le ricerche di regali da “guru del benessere” come cesti regalo e pacchetti con prodotti per prendersi cura del proprio corpo sono aumentate del 130% quest’anno. E così via.

Puoi accedere alla guida ai regali da qualsiasi parte del mondo. Tuttavia, precisiamo che molti trend sono basati sulle tendenze statunitensi. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in tutto il mondo e potrebbero esserci tendenze completamente diverse in altri Paesi, ma potrebbe essere utile per chiunque. Controlla qui la guida ufficiale se sei interessato.