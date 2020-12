L’ultima generazione di Apple Watch presentata dal colosso di Cupertino sfoggia funzioni e caratteristiche particolarmente interessanti. Unico settore nel quale lo smartwatch palesa qualche carenza riguarda l’autonomia. Nonostante le modifiche apportate da Apple con l’introduzione di una batteria migliore rispetto a quella utilizzata nei modelli precedenti, le dimensioni del dispositivo implicano l’adozione di una batteria la cui capacità non permette di usufruire di una particolare autonomia. Un brevetto registrato dal colosso, dunque, mostra l’intenzione di porre rimedio al problema puntando sul cinturino dell’Apple Watch e dotandolo di una batteria.

Apple Watch: un brevetto mostra un cinturino con batteria che permette di aumentare l’autonomia del dispositivo!

Il brevetto depositato dal colosso di Cupertino mostra quello che viene definito Battery Watch Band, si tratta di un cinturino nel quale ogni maglia contiene al suo interno delle piccole batterie in grado di supportare la ricarica wireless; e, isolate tra di loro, così da poter essere sostituite con facilità.

L’intento di Apple, svelato dal brevetto, sarebbe quello di creare un cinturino da utilizzare per aumentare l’autonomia del proprio Apple Watch. Purtroppo però non ci è dato sapere se l’idea diventerà realtà. Al momento la Battery Watch Band resta soltanto una probabile soluzione che, senza alcun dubbio, potrebbe essere molto apprezzata dagli utenti possessori di un Apple Watch.

In futuro, dunque, il colosso potrebbe procedere con la creazione del cinturino in questione che, come specificato dal documento emerso in rete, potrebbe essere realizzato in plastica o in metallo. Non resta che attendere ulteriori indizi circa la possibilità di assistere al lancio del nuovo accessorio.