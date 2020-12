Vodafone Italia ha deciso di lanciare l’iniziativa “Mese Vodafone“, per alcuni già clienti di rete mobile, che permette di provare per un mese alcune offerte senza costi aggiuntivi. Nell’arco dei primi 30 giorni dall’attivazione è possibile cambiare idea.

L’iniziativa “Mese Vodafone” non è una novità, ma l’operatore ha deciso di dare un nome alla gamma Prova Infinito 1 mese. Non è escluso che possano essere proposte altre offerte tariffarie. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone lancia una nuova promozione denominata “Mese Vodafone”

Per alcuni già clienti Vodafone è possibile cambiare offerta e attivare una di quelle personalizzate della gamma Infinito Special Edition, con minuti, SMS e Giga illimitati 5G con prezzi variabili. Con il “Mese Vodafone” continua ad essere proposto in alcune offerte il primo mese di prova gratuito con possibilità di tornare indietro.

Se per tutti i nuovi e già clienti è possibile attivare una delle 3 offerte standard della gamma Vodafone Infinito, per alcuni già clienti selezionati l’operatore mette a disposizione le offerte Infinito Special Edition, con prezzi e bundle dedicati. Si ricorda che, se vengono proposte, le offerte personalizzate della gamma Infinito Special dedicate ai già clienti si possono attivare tramite la pagina delle “Offerte per Te” sul sito dell’operatore tramite il Fai da Te, oppure controllando la sezione delle offerte attivabili sull’app My Vodafone.

Le attuali offerte per già clienti della gamma Infinito Special sono denominate Infinito Gold Special Edition, Infinito Black Special Edition e la nuova Infinito International Edition. Innanzitutto, si conferma l’abbassamento dei prezzi minimi per Infinito Gold e Black Special, che partono rispettivamente da 15 e 25 euro al mese. Anche se ultimamente le versioni Black Special sono proposte principalmente da 27 euro al mese. Per scoprire cosa propongono nel dettaglio, visitate il sito ufficiale dell’operatore.