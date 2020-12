Vodafone ha lanciato a partire dallo scorso 27 Novembre 2020, una nuova promozione denominata XMas Gift, che rimarrà disponibile in tutto il periodo delle festività natalizie.

Questa nuova promozione regala 6 mesi di NOW TV Cinema con tutte le nuove attivazioni di alcune offerte di rete mobile, fissa, Vodafone TV e anche con Giga Family. Ecco tutti i dettagli.

Vodafone Xmas Gift: 6 mesi di NOW TV Cinema in regalo

La promozione Vodafone XMas Gift sarà valida fino al 10 Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, e consente quindi di ottenere 6 mesi di NOW TV Cinema inclusi con tutte le nuove attivazioni di alcune offerte di rete mobile, con le offerte di rete fissa, Vodafone TV e per i già clienti che entrano in Giga Family.

Più precisamente, XMas Gift viene inclusa con le offerte di rete mobile standard come la gamma Infinito (Infinito, Infinito Gold, Infinito Black), RED, Family+, Giga Family Infinito Edition, Shake it Easy, Shake it Fun, Vodafone Facile, C’all Global Max, ma anche l’offerta di tipo Operator Attack denominata Special 100 Digital Edition.

Infine, anche i clienti Vodafone che entrano in Giga Family riceveranno la promo XMas Gift con i 6 mesi del Pass Cinema di NOW TV in omaggio. Vodafone XMas Gift non è compatibile con le offerte di rete mobile Shake Remix Unlimited Junior e tutte le altre offerte della gamma Special, e per i clienti Giga Family che hanno un’offerta sconto fisso e mobile, vantaggio fisso e mobile o portafoglio Vodafone One.