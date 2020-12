Unieuro vuole iniziare il mese di Dicembre nel miglior modo possibile, per questo motivo ha deciso di prorogare la campagna promozionale del Black Friday fino al 3 dicembre, rendendola disponibile praticamente ovunque sul territorio nazionale, nonché direttamente sul sito ufficiale.

Gli utenti possono accedere agli stessi sconti anche sfruttando l’e-commerce aziendale, ricordando comunque che la spedizione presso il domicilio è da considerarsi completamente gratuita per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro, in caso contrario viene richiesto un piccolissimo supplemento. Coloro che invece vorranno recarsi personalmente in negozio, ovviamente, non saranno costretti a versare nemmeno un centesimo.

Unieuro: gli sconti del volantino sono senza precedenti

Gli sconti del volantino Unieuro rispecchiano quelle che sono le richieste della maggior parte di noi, infatti si possono trovare prodotti di alta qualità, e dispositivi più economici, tutti proposti a prezzi ribassati.

In particolare parliamo di Samsung Galaxy A71 a 289 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 179 euro, Samsung Galaxy A10 a 109 euro, Samsung Galaxy A21s a 139 euro, Motorola Moto E7 Plus a 119 euro, Samsung Galaxy A20s a 129 euro, Samsung Galaxy S20 FE a 499 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 179 euro, Oppo reno 2z a 229 euro, Huawei P40 Lite a 199 euro, Oppo A52 a 149 euro o Samsung Galaxy A71 a 289 euro.

Il volantino Unieuro ovviamente non si ferma solamente ai suddetti dispositivi, ma si estende anche verso altri lidi e categorie merceologiche, se volete approfondire la conoscenza con la campagna stessa, allora approfittate subito di questo link speciale.