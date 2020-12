Torniamo a parlare dei prossimi top di gamma che Samsung lancerà ad inizio 2021, e in particolare del più grande membro della nuova famiglia, Galaxy S21 Ultra. Nelle ultime ore sono trapelati nuovi dettagli sulle sue presunte specifiche tecniche.

Il solito Ishan Agarwal, ha condiviso nuovi dettagli che vanno a completare le già approfondite specifiche tecniche trapelate qualche settimana fa. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Samsung Galaxy S21 Ultra: arrivano nuove indiscrezioni, scopriamo quali

Secondo Agarwal, S21 Ultra arriverà con una fotocamera anteriore da 40 megapixel mentre ancora rimane da capire se il processore sarà un Exynos 990 oppure un Exynos 2100. Vi ricordiamo che il display dovrebbe essere un WQHD+ LTPO da 6.8 pollici, con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, la RAM pari a 12 GB e la quad-camera posteriore arriverà con un sensore principale da 108 megapixel.

Le dimensioni del dispositivo dovrebbero corrispondere a 165,1 x 75,6 x 8.9 mm, con il modulo fotografico che dovrebbe sporgere di ulteriori 1,9 mm. Gli unici aspetti che i rumor finora trapelati non hanno ancora affrontato sono la disponibilità nei vari mercati e il prezzo di lancio.

Samsung Galaxy S21 è una delle serie di smartphone più chiacchierate delle ultime settimane: dopo gli ultimi rumor riguardanti lo sblocco vocale biometrico tramite l’assistente Bixby, ora su Twitter sono apparsi nuovi render creati in CAD che, rispetto ai precedenti pubblicati su Voice da OnLeaks, mostrano i dispositivi da più angolazioni. Per scoprire se le indiscrezioni si riveleranno vere, non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo. Vi aggiorneremo non appena riceveremo ulteriori notizie.