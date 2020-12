Apple torna a proporre un’interessante promozione per la sua piattaforma di streaming musicale, Apple Music. Anche in questo caso si tratta di una promozione per i potenziali nuovi iscritti.

La nuova iniziativa promozionale di Apple coinvolge anche Shazam, la popolare app per il riconoscimento automatico dei brani musicali, che da poco ha raggiunto i 200 milioni di utenti attivi in tutto il mondo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple regala 5 mesi di abbonamento ad Apple Music, ecco come ottenerlo

Tutti i nuovi utenti potranno ricevere fino a 5 mesi di abbonamento gratuito ad Apple Music semplicemente aprendo l’app Shazam su iPhone o iPad ed effettuare il riconoscimento di un brano. Alla fine del riconoscimento verrà mostrato un banner per l’attivazione del periodo di prova gratuito. Al momento, sembra che la promozione sia destinata esclusivamente a coloro che non sono mai stati iscritti ad Apple Music.

La promozione di Apple sarà attiva fino al prossimo 17 gennaio 2021 e, stando a quanto riferito da Apple stessa nel banner, dovrebbe coinvolgere gli utenti di diversi paesi. L’Italia non è menzionata esplicitamente ma ci sono buone speranze che sia coinvolta: su Reddit abbiamo constatato che la promozione è attiva in diversi paesi europei come la Francia e la Germania.

Dopo aver letto queste notizie, non possiamo quindi escludere che il regalo possa arrivare anche nel nostro Paese. Per scoprirlo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo, come sempre, vi terremo informati su qualsiasi novità in arrivo. Nel frattempo, potete iniziare a provare il servizio.