Passato il pazzo weekend di Black Friday e Cyber Monday, tutti i rivenditori di elettronica iniziano a guardare all’ormai imminente Natale 2020, un periodo durante il quale ognuno di noi spenderà centinaia di euro per acquistare regali per amici e parenti. Euronics ha recentemente attivato una nuova campagna promozionale, disponibile però solo ed esclusivamente sul sito ufficiale.

Tutti gli acquisti saranno effettuabili solo online, sfruttando l’e-commerce aziendale, e pagando le spese di spedizione per la consegna a domicilio; coloro che vorranno acquistare potranno anche recarsi personalmente in negozio, ma potranno accedere a prezzi differenti, anche localizzati in relazione al socio di appartenenza. Quanto raccontato, è da considerarsi valido per i clienti di Euronics Dimo, fino al 10 dicembre 2020.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon, sono gratis e vengono distribuiti ogni giorno dal nostro canale Telegram.

Euronics: questi sono gli sconti del momento

Lo smartphone che compare nella prima pagina della campagna promozionale è il Samsung Galaxy S20 FE, la fan edition che tutti vorrebbero poter acquistare, finalmente viene proposta ad un prezzo decisamente accessibile, considerata la qualità generale del prodotto stesso. Ad oggi, infatti, risulta essere acquistabile a 449 euro, in versione sbrandizzata.

Sempre restando entro il mondo della telefonia mobile, incrociamo poi Apple iPhone 11 pro a 899 euro, Apple iPhone SE 2020 a 469 euro, Samsung Galaxy Note 20 Ultra a 1099 euro, LG Velvet a 429e uro, Oppo Reno 4Z a 329 euro, Vivo Y70 a 239 euro, Oppo A51 a 199 euro, Samsung Galaxy A31 a 189 euro o Galaxy A72 a 169 euro.

Il volantino Euronics può essere sfogliato nel dettaglio sul sito ufficiale.