Copygraf Wallprint: arriva la stampante verticale che stampa sui muri

Al mondo della stampa si è da pochi giorni aggiunto un nuovo progetto che prende il nome di Copygraf Wallprint e che rappresenta una stampante verticale in grado di disegnare su qualsiasi tipo di parete. In questo modo si può disegnare la storia dell’azienda sui muri di uno show-room, creare delle camere a tema in un albergo, narrare la storia della città su del semplice cartongesso o addirittura per ridipingere le pareti di casa.

Copygraf Wallprint permette di stampare su legno, metallo, mattone, vetro, pvc, cartongesso o piastrelle. Inoltre si serve di testine di stampa molto simili a quelle tradizionali, e agisce tramite un getto d’inchiostro privo di solventi, atossico e inodore. La nuova soluzione pertanto è più resistente, è meno impegnativa dal punto di vista della posa ed è super personalizzabile. Per giunta sembra assurdo ma permette la scelta tra servizio su misura o noleggio della stampante a lungo termine, disponibile in tutta Italia. Copygraf Wallprint è molto utile per architetti, interior designer, stilisti, artisti o professionisti della grafica.

Copygraf Wallprint: la nuova frontiera della stampa

ll progetto nasce dalla collaborazione tra Copygraf, azienda di Rho guidata da Maurizio Persano, specializzata da svariati anni nel noleggio di fotocopiatrici e stampanti multifunzione a Milano e provincia, e TikiDesign, azienda di Salvatore Galofaro specializzata in grafica murale.

Ma dove possiamo collocare Copygraf Wallprint ? Essa nasce nel 1988, ma inizialmente era in programma la specializzazione nella stampa 3D, una tecnologia ormai conosciuta con cui il CEO Maurizio Persano ha dato vita a un business autonomo, la Copygraf 3D.