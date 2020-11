Lucifer, The Witcher, You: non è detta l'ultima parola!

Nell’ultimo anno molte opere cinematografiche andate precedentemente in onda su Netflix sono state cancellate dalla famosa piattaforma. Per fare un esempio: Iron Fist, Daredevil, The Good Cop 2, Orange is the new black, Luke Cage, All About The Washingtons, Fuller House, Travelers, Jessica Jones, The Punisher, Friends From College, One Day At A Time. Ma anche Santa Clarita Diet, The Ranch, Chambers, The Rain, Tuca and Bertie, Designated Survivor, Trinkets, 13 Reasons Why, She’s Gotta Have It, Grace and Frankie, The OA, No Good Nick, Bojack Horseman e Dear White People. Ciò non significa che anche Lucifer, The Witcher, You saranno destinate alla stessa sorte, anzi.

Lucifer, The Witcher, You: il Covid condanna le serie?

Iniziamo con delle cattive notizie che riguardano la serie tv The Witcher. Questa, nel bel mezzo della pandemia, è stata colpita da 4 casi Covid-19 all’interno del set. Pertanto nemmeno l’autunno si presenta prospero per la serie. Speriamo in un arrivo sul piccolo schermo entro il 2021.

Lucifer, invece è stata suddivisa in due parti. La prima sequenza è già sulla piattaforma, mancano però ancora 8 episodi prima che questa si concluda. Anche in questo caso, il Coronavirus ha rallentato l’uscita.

Per ultima, ma non per importanza vi è YOU. Dopo svariati mesi non proprio semplici da gestire le riprese per la terza stagione hanno finalmente ripreso il via. Vista la situazione comandata dal virus, ovviamente YOU non tornerà di certo a dicembre 2020, ma farà ritorno entro il 2021. Ci vorranno mesi o forse anni prima di poterla vedere su Netflix? Chissà.