Il noto colosso sudcoreano Samsung ha ormai ufficializzato presso vari paesi i nuovi smartphone Galaxy Note 20 e Galaxy Z Flip 5G. Inizialmente, negli USA erano previste soltanto alcune colorazioni ma ora l’azienda ha deciso di portare ufficialmente questi dispositivi con un nuovo design grazie ai nuovi colori.

Galaxy Note 20 e Galaxy Z Flip 5G: ecco le nuove colorazioni per gli USA

I due smartphone di punta del noto colosso sudcoreano cambiano identità e si tingono di nuove inedite colorazioni, almeno per il mercato statunitense. Partendo dall’ultimo phablet dell’azienda, quest’ultimo ottiene finalmente la coloratissima colorazione Mystic Red, la quale è attualmente disponibile per il nostro mercato soltanto per il Samsung Galaxy S20 FE e FE 5G. Secondo quanto riportato sul sito web ufficiale Samsung US, la nuova variante cromatica di questo terminale sarà distribuita sul mercato a partire dal prossimo 8 dicembre 2020 sempre allo stesso prezzo di circa 850 dollari.

Passiamo ora all’ultimo pieghevole targato Samsung. Il nuovo Galaxy Z Flip 5G guadagna per il mercato statunitense una nuova colorazione più tenue ed elegante, ovvero la colorazione Mystic White. Sempre stando a quanto riportato sul sito ufficiale, la nuova variante cromatica sarà disponibile a partire dal 7 dicembre 2020 e anche in questo caso il prezzo rimarrà invariato rispetto a prima (circa 1450 dollari).

Sono quindi in arrivo ben due nuove varianti cromatiche per questi due fantastici device di casa Samsung. Vi ricordiamo che negli Stati Uniti fino ad ora erano disponibili per questi smartphone top di gamma soltanto queste colorazioni: Mystic Gray, Mystic Bronze e Mystic Green.