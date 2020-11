Coop e ipercoop provano a convincere all’acquisto tutti gli utenti che da sempre sono alla ricerca delle migliori occasioni per risparmiare, senza però essere minimamente costretti a spendere cifre elevate, o rinunciare alla qualità generale del prodotto stesso.

Il volantino attualmente disponibile sul mercato, è un buonissimo concentrato di sconti e di prezzi bassi, tramite i quali gli utenti possono davvero pensare di risparmiare, a patto però che siano disposti a recarsi personalmente in negozio per concludere gli affari. In caso contrario, è importante ricordarlo, non sarà possibile mettere le mani sui prodotti desiderati alle stesse cifre.

Coop e Ipercoop: attenzione agli sconti, sono ottimi

L’attenzione di Coop e Ipercoop pare essersi completamente riversata su un prodotto in particolare, stiamo parlando dell’ottimo Samsung Galaxy A71, un medio di gamma lanciato sul mercato nel corso del 2020, e caratterizzato dalla possibilità di godere di prestazioni di buonissimo livello, dietro il pagamento di cifre non troppo elevate.

Le sue doti principali riguardano soprattutto l’ampio display da 6.7 pollici di diagonale, impreziosito dalla qualità AMOLED, affiancato da un processore octa-core e da una buonissima batteria da 4000mAh, in grado di garantire una durata superiore alla media. Per il resto è il classico medio di gamma, quindi con scatti fotografici di buon livello, ed un prezzo che non va oltre i 339 euro previsti di base.

Tutti i dettagli in merito al volantino Coop e Ipercoop sono disponibili direttamente online.